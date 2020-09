Ações mundiais completam duas semanas de perdas pela primeira vez desde março

07h33

Futuros da Europa praticamente inalterados

Os futuros das ações europeias estão pouco alterados, apontando para um início de sessão sem uma tendência definida no Velho Continente, numa altura em que as rivalidades entre os Estados Unidos e a China, e os mais recentes dados económicos estão a pesar no sentimento dos investidores.





Na Ásia, a maioria dos índices registou ganhos ligeiros. As bolsas do Japão e Hong Kong subiram, enquanto na Coreia do Sul e Austrália a última sessão da semana foi de perdas.





A pandemia continua no centro das preocupações do mercado, numa altura em que os casos, a nível global, já ultrapassam os 28 milhões, e em que a Europa mostra dificuldades em conter os surtos.





Ao mesmo tempo, continuam as divisões no Congresso dos Estados Unidos sobre o novo plano de estímulos à economia, e as tensões entre Washington e Pequim não dão sinais de alívio: o presidente Donald Trump já disse que não vai estender o prazo de 15 de setembro para a ByteDance vender as operações nos EUA da famosa aplicação TikTok.



Ontem foram ainda revelados dados preocupantes sobre a evolução do mercado de trabalho na maior economia do mundo, que estão a gerar receios sobre o ritmo da recuperação da crise.