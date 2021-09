Investidores pesam um possível abrandamento da recuperação económica. China pesa na sessão asiática

07h17

Futuros apontam para abertura cautelosa, com investidores a pesar um possível abrandamento da retoma

Os futuros da Europa apontam para uma abertura cautelosa nas principais praças do velho continente, numa altura em que os investidores continuam a pesar as consequências de um possível abrandamento da retoma económica devido à variante delta.



Além disso, o tema da reunião do Banco Central Europeu continua no topo da agenda. O tom de espera tem marcado esta semana, com os investidores a aguardar a conferência de imprensa de Christine Lagarde, marcada para esta quinta-feira, para perceber qual o ponto de situação sobre uma possível retirada de estímulos à economia.



Na Ásia, as principais praças interromperam a série de ganhos que durava há já oito dias, com as bolsas de Hong Kong e da China a pesar. Mais uma vez, a pressão regulatória aplicada pela China pesou no sentimento dos investidores: o Hang Seng de Hong Kong e o índice de Xangai cederam 0,2%. Já no Japão, a sessão foi de ganhos moderados: o Topix avançou 0,6% e Nikkei 0,67%.