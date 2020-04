Petróleo dispara mais de 10% e dá empurrão às bolsas

08:21

BPI: "A situação italiana é particularmente relevante"

No Diário de Bolsa desta quinta-feira, os analistas do BPI referem que os ganhos na Europa poderão estar relacionados com o desenvolvimento de uma possível vacina, com a evolução do novo coronavírus em Itália e com a forte subida do petróleo.





Na pré-abertura, os índices europeus não apresentavam variações significativas. Ontem após o fecho europeu, os índices americanos agravaram as suas perdas. No entanto, dois fatores positivos poderão atenuar o impacto negativo dessa tendência. O primeiro prende-se com uma notícia relativa ao desenvolvimento de uma vacina de prevenção do Covid19 (ver Wall Street). O segundo fator, ainda não totalmente definido, está relacionado com a aparente perda de momentum do número de contagiados em Itália. De facto, nesse país nos últimos dias, o ritmo de pessoas infetadas sofreu uma descida algo significativa, mas só os próximos dias poderão confirmar esta potencial tendência. A situação italiana é particularmente relevante pois foi o primeiro país europeu a ser afetado pela epidemia. Assim, a partir da situação italiana, os demais países poderão retirar lições sobre a forma de combater o vírus e elaborar previsões de como a epidemia irá desenvolver-se noutros países. A subida do petróleo e o hipotética reflexo no respetivo sector poderão sustentar os índices europeus nas primeiras horas de negociação. Ontem, o Presidente Trump declarou que uma trégua entre a Arábia Saudita e a Rússia poderá ser alcançada nos próximos dias. Esta notícia induziu muitos hedge funds a recomprarem as posições vendedoras que tinham nesta matéria-prima, contribuindo assim para a magnitude da sua recuperação.