Europa com ganhos mornos. Juros aliviam na Zona Euro

09h22

Powell deixa mercado de cambial "com pico de açúcar". Dólar em queda

O dólar foi o foco das atenções no mercado cambial esta semana, já que a mais recente decisão da Fed e as declarações do seu presidente Jerome Powell deixaram no ar a impressão de que o ciclo de aperto monetário nos EUA está perto do fim.





A nota verde cede 0,08% para 0,9410 euros, estando a perder 0,58% no acumulado da semana.





O índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde contra um cabaz de outras divisas – negoceia na linha de água (0,02%) para 106,142 pontos, estando prestes a registar a maior queda semanal desde julho (-0,8%).





"Os mercados continuam com o pico de açúcar da reunião desta semana da Fed, quando Powelll deu a entender que a Fed pode estar a fechar o ciclo", considera Michael Wan, analista sénior do mercado cambial do MUFG Bank, numa nota de "research", citada pela Bloomberg.