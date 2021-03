Europa trava com Tesouro a cortar ímpeto. Petróleo alivia de olhos postos na reunião da OPEP

há 13 min. 09h44

Europa quebra ciclo de três sessões no verde com alta dos juros a cortar ímpeto

O Stoxx 600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, recua 0,52% para os 411,28 pontos, interrompendo um ciclo de três sessões no verde.





Esta é a tendência que une a maioria das principais praças – Frankfurt, Paris, Lisboa e Milão perdem menos de 0,5% mas Londres e Amesterdão supram mesmo esta fasquia.





Lá fora, os investidores recuam numa altura em que se levantam dúvidas sobre se o rally nas ações merece uma correção. Isto porque as subidas na taxa de juro do Tesouro dos EUA mantêm-se, e com elas os receios de inflação e de uma possível retirada de estímulos.

O setor das tecnologias é um dos mais castigados, depois de o índice norte-americano Nasdaq Nasdaq ter afundado na última sessão para um mínimo de dois meses. As cotadas do setor das matérias-primas também deslizam, no seu conjunto quase 4%, num dia em que o mercado de petróleo aguarda com expectativa a reunião do cartel dos grandes exportadores com o seus aliados.