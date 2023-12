Ganhos ligeiros marcam compasso de espera na Europa antes da Fed. Juros aliviam

09h56

Ganhos ligeiros marcam compasso de espera na Europa antes da Fed. Entain escala 4% com demissão de CEO

Depois de alcançar máximos de fevereiro do ano passado, no início desta semana, o arranque da sessão desta quarta-feira foi marcado por um tempo de calma e um compasso de espera, refletido em ganhos ligeiros, antes da última reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana.





O "benchmark" europeu Stoxx 600 ganha 0,15% para 473,42 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice de referência do bloco, as ações das empresas de produtos químicos comandam a tabela dos ganhos, enquanto as "telecom" e o setor energético lidera as perdas, num dia em que o petróleo perde tanto em Londres como em Nova Iorque.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt soma 0,10%, Londres ganha 0,21% e Paris arrecada 0,38%.





Madrid sobe 0,15%, Milão valoriza 0,15%e Amesterdão acumula 0,28%. Por cá, a bolsa de Lisboa segue a tendência as principais bolsas do bloco e arrecada 0,22%.





Os investidores estão à espera das conclusões da reunião Fed e do discurso posterior do presidente da autoridade monetária Jerome Powell, por volta das 19 horas (em Lisboa). Desde julho que a taxa dos fundos federais se tem mantido inalterada, e a crença do mercado é que após este encontro não será exceção.





No mercado de "swaps", os investidores apontam para uma probabilidade de cerca de 98% de que a Fed volte a não mexer na taxa dos fundos federais, que se situa atualmente num intervalo entre 5,25% e 5,5%.





A reunião da Fed ocorre um dia depois de terem sido divulgados os dados sobre a evolução do índice de preços no consumidor nos EUA em novembro.





A taxa homóloga da inflação nos Estados Unidos, medida pelo índice de preços no consumidor, abrandou para 3,1% em termos homólogos em novembro, o que compara com os 3,2% registados em outubro, de acordo com os dados oficiais publicados esta terça-feira.





No entanto, em termos mensais foi registada uma subida inesperada, de 0,1%.





Os investidores estão atentos às ações da Entain, que escalam 4,44%, depois de a CEO da empresa se ter demitido na sequência do pagamento de uma indemnização de 615 milhões de libras, o equivalente a 713,65 milhões de euros à taxa de câmbio atual, para fechar uma investigação sobre alegados crimes de suborno.





O gigante do luxo LVMH sobe 0,82%, apesar dos cortes na recomendação, realizados pelos analistas do BNP Paribas e pelo JPMorgan Chase.