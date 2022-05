Polónia vai ajudar Ucrânia a exportar cereais. Brent e ouro valorizam, bolsas no verde

08h38

Queda do dólar alimenta subida do petróleo

O petróleo começou a semana a valorizar, motivado pela queda do dólar – que torna as matérias-primas denominadas na "nota verde" mais baratas – e pelo aperto vivido do lado da oferta.

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, soma 0,60% para 110,94 dólares. Na semana, os preços do gasóleo e da gasolina atingiram novos recordes nos EUA, dias antes de começar a temporada de férias, que leva os norte-americanos a deslocarem-se massivamente de carro pelo território.



Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, ganha 0,68% para 113,32 dólares.



"A descida do dólar e a reabertura do comércio na China são fatores favoráveis para o petróleo", comentou Stephen Inees, gestor na SPI Asset Management, citado pela Bloomberg. Na semana passada, o "green cash" caiu 1,4% seguindo a tendência esta negativa esta segunda-feira.

Já no fim de semana, a Arábia Saudita sinalizou que vai continuar a apoiar a Rússia dentro da OPEP+, segundo as declarações do príncipe do reino, Abdulaziz Bin Salam, em entrevista ao Financial Times, frustrando assim a tentativa dos EUA de isolar Moscovo dentro da organização de países exportadores de ouro negro.