Lutsk e Dnipro bombardeadas, integração da Ucrânia na UE avança. Bolsas europeias no verde

"Noite histórica em Versalhes". Foi assim que o presidente da República da Lituânia Gitanas Nauseda anunciou, na rede social Twitter, que foi dado início oficial ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.



"Após cinco horas de acaloradas conversações, os líderes da UE disseram sim à integração europeia da Ucrânia. O processo começou. Agora, cabe-nos a nós e aos ucranianos alcançá-la rapidamente. A heróica nação ucraniana merece saber que é bem-vinda na UE", acrescentou Nauseda.



A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.