Europa deixa-se contaminar pela "onda vermelha" de Wall Street com medo da inflação

07h42

Medo da inflação continua a pressionar bolsas

As bolsas asiáticas fecharam no vermelho e as bolsas europeias devem abrir em terreno negativo, seguindo a tendência de Wall Street que ontem sofreu a maior queda desde fevereiro devido às preocupações dos investidores com a alta da inflação.



Os principais índices das bolsas asiáticas marcaram perdas acima de 1% e os futuros sobre o Eurostoxx 50 caem 0,8%, apontando assim para uma abertura negativa na Europa. No fecho de ontem em Wall Street Dow Jones marcava uma queda de 1,99%, o Standard & Poor’s 500 cedeu 2,14% e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,67%.

Os números da inflação de abril no país ficaram acima do estimado (4,2%, contra 3,6% projetados pelos economistas), o que assustou ainda mais os intervenientes de mercado, que receiam que a Fed possa decidir-se a subir os juros diretores mais cedo do que o esperado para travar este ímpeto nos preços.

Os investidores temem que a alta da inflação represente uma ameaça ao crescimento da economia. Apesar do aumento dos preços em abril ter sido o mais pronunciado desde 2009 nos Estados Unidos, o vice-presidente da Fed, Richard Clarida, assinalou ontem que a subida acelerada da inflação deverá ser apenas transitória.

Declarações que não foram suficientes para acalmar os investidores, embora os índices acionistas na Europa e nos Estados Unidos estejam também a corrigir dos máximos históricos que atingiram no início desta semana.

Três dos sete indicadores do sentimento de mercado que o índice CNN Business Fear & Greed Index [índice do medo e ganância] rastreia estão em níveis de "medo extremo": a procura pela segurança das obrigações e também das opções de venda (put options), bem como o índice VIX – que mede a volatilidade do mercado e que disparou 20% na sessão de hoje.



"A história principal é que (…) por causa da subida da inflação, os bancos centrais vão começar a restringir", refere Anna Stupnytska, economista global da Fidelity International, citada pela Dow Jones. A analista pensa que a inflação vai manter-se no próximo ano e que a Fed não vai aumentar as taxas até meados de 2023. Ainda assim, fundos multiativos da Fidelity International compraram Treasurys indexados à inflação, ouro e metais industriais como proteção contra a subida da inflação.