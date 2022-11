China empurra Wall Street para perdas

09h19

Petróleo perde com situação da covid-19 na China. Gás inalterado

O petróleo está a desvalorizar, após ter registado na semana passada a maior queda desde agosto, numa altura em que a China voltou a apertar as restrições relativas à covid-19, prejudicando assim as perspetivas de consumo desta matéria-prima.



O West Texas Intermediate - referência para os Estados Unidos - perde 0,67% para os 79,54 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, na Europa, recua 0,54% para os 87,15 dólares por barril.



O Goldman Sachs, através de uma nota vista pela Bloomberg, reduziu as perspetivas para o Brent em dez dólares para 100 dólares, devido à possibilidade de novas medidas para controlar a covid-19.



"O mercado tem razão em estar ansioso daqui para a frente devido aos casos de covid-19 na China e a uma falta de clareza na implementação" do teto nos preços do petróleo, escreveram no documento os analistas do banco norte-americano.



No mercado do gás, os preços estão a flutuar entre perdas e ganhos, numa altura em que o armazenamento de gás na Europa tem ajudado a manter os valores sem grandes oscilações.



Os preços do gás negociado em Amesterdão - referência para a Europa - permanecem inalterados nos 115,5 euros por megawatt-hora.



"O mercado estabeleceu-se num valor acima dos 100 euros, com a recente onda de frio a apoiar a subida do preço e uma desaceleração económica a pesar na procura", explicou o analista Ole Hansen, do Saxo Bank, à Bloomberg.