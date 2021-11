Europa negoceia mista. Juros cedem. Preço do petróleo continua a subir

há 7 min. 09h18

Ânimos acalmam na Europa, depois da euforia da semana passada

Depois da euforia da semana passada, esta terça-feira, a Europa continua com os ânimos refreados. As principais praças europeias negoceiam mistas, com o Stoxx 600 do lado dos ganhos, a valorizar um pouco acima da linha de água, nos 0,05%, para os 483,83 pontos.



Entre as principais empresas que compõem o índice, o setor que mais cede é o dos bens domésticos, seguido pelas utilities. A banca também está negativa esta manhã. Em sentido contrário, as maiores valorizações registam-se no setor automóvel, com os retalho, os meios de comunicação e as telecom também a apresentar bons desempenhos.



Por bolsas, o PSI-20 português é o índice que mais cai (0,31%). A desvalorizar estão também Paris, muito perto da linha de água (0,02%), e a praça italiana (0,19%). Em sentido contrário, a subir estão o espanhol Ibex (0,14%) e o alemão Dax (0,07%).