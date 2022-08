Mercados europeus apontam para arranque no verde. Ásia encerra mista

07h40

Ásia encerra mista. Europa aponta para o verde

A Europa está a apontar para um início de sessão em terreno positivo e coloca-se assim em sentido contrário às duas últimas sessões em que negociou no vermelho. Isto depois de comentários tanto de membros da Reserva Federal norte-americana como do Banco Central Europeu que reiteraram a intenção de continuar a subida das taxas de juro mesmo que as economias entrem em recessão.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,5%.



Ao longo desta terça-feira os investidores vão estar de olho nos dados da inflação na Alemanha, a maior economia da Zona Euro, e em Espanha.



Na Ásia a negociação foi feita de forma mista, com alguns índices da região a deixarem para trás as palavras do presidente da Fed e a registarem ganhos.



O setor tecnológico foi um dos mais afetados na negociação desta terça-feira, numa altura em que se adensam as preocupações com as cotadas chinesas em Nova Iorque, que estão em risco de saída da bolsa, caso não haja um acordo entre a China e os Estados Unidos, que permita que ambos os países possam realizar auditorias às empresas em questão.