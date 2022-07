Mercados europeus mantêm tendência de recuperação

há 4 min. 07h52

Europa mantém recuperação do início da semana e aponta para o verde

Na Europa as principais praças estão a apontar para um início de sessão em terreno positivo, ainda em recuperação do forte tombo sentido esta terça-feira. No continente asiático, o fim da sessão foi positivo, com os investidores a avaliarem uma possível recuperação nos preços do petróleo e as atas da mais recente reunião de política monetária, divulgadas pela Reserva Federal norte-americana.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 1,2%, à espera do início da época de resultados, que deverá mostrar como é que as empresas estão a lidar com novas dificuldades, tais como a guerra na Ucrânia e taxas de juro mais elevadas por parte dos bancos centrais.





As minutas da reunião da Fed mostraram que os membros da autoridade monetária estão dispostos a uma subida das taxas de juro em 50 ou 75 pontos base já na reunião de julho e que estas subidas devem continuar, com o objetivo de impedir a manutenção da inflação elevada, mesmo que isso signifique uma desaceleração na economia norte-americana.





Em relação ao petróleo, a analista Jessica Amir, da Saxo Capital Markets, explica à Bloomberg que o otimismo por parte dos investidores na redução do preço do petróleo deve-se à possibilidade de que uma redução nos preço dos combustíveis pode levar a mais gastos no setor do retalho.





Na Ásia, pela China, o tecnológico Hang Seng recuou 0,5% e Xangai ganhou 0,2%, depois de ter registado o maior número de casos de covid-19 desde o final de maio. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,8%, enquanto pelo Japão o Topix somou 0,6% e o Nikkei valorizou 0,7%.





Nos principais movimentos de mercado estiveram os fabricantes de chips que registaram uma subida generalizada, depois da Samsung ter anunciado uma receita 21% acima do esperado e registado, posteriormente, uma subida de 3,37%.