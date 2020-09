há 35 min. 07h53

Notícias positivas nas vacinas e fusões impulsionam bolsas

As bolsas asiáticas negociaram em terreno positivo e as praças europeias e norte-americanas devem abrir em alta, com os investidores otimistas com os desenvolvimentos das vacinas contra a covid-19 e também com as notícias de fusões.





A bolsa da Coreia do Sul liderou os ganhos das praças asiáticas, os futuros sobre o Euro Stoxx 50 ganham 0,4% e os futuros sobre o S&P500 avançam 1,3%.





As bolsas mundiais perderam terreno nas últimas duas semanas, com as ações norte-americanas a liderarem as perdas, mas os analistas do Goldman Sachs e do Deutsche Bank acreditam que o sell off terá chegado ao fim. As esperanças renovadas de uma vacina contra o coronvírus e uma série de operações empresariais aumentam a perspetiva de que a queda acentuada das ações pode ser recuperada depois do Nasdaq ter registado a pior semana desde março.





A AstraZeneca disse no sábado que retomou os testes clínicos para a vacina experimental contra o coronavírus no Reino Unido depois de os reguladores terem concluído que era seguro fazê-lo. Já o CEO da Pfizer afirmou que os americanos deverão ter uma vacina disponível no final deste ano.





Ao nível empresarial o fim de semana foi agitado, com a Oracle a ficar muito perto de fechara a compra da unidade norte-americana da TikTok, a Nvidia a pagar 40 mil milhões de dólares pela divisão de chips do SoftBank e a Gilead Sciences vai adquirir a Immunomedics por cerca de 21 mil milhões de dólares.