Nova derrocada do petróleo deixa bolsas sem rumo. WTI afunda 20%

09:06

Europa em leve alta à espera de novidades do BCE

Os principais índices europeus assumem ainda uma tendência indefinida no início desta sessão, mas o Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, sobe 0,16% para os 335,98 dólares por barril.



Os investidores estão de olho nas reuniões de dois dos maiores bancos centrais do mundo, com a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu a divulgarem mais sinais sobre os apoios que vão dar às economias locais.



Espera-se que a Fed mantenha os estímulos divulgados nas últimas semanas e no caso do BCE, a maioria dos economistas questionados pela Bloomberg espera que a instituição aumente o valor do seu mais recente programa de apoio, o PEPP - pandemic emergency purchase programme - fixado nesta altura nos 750 mil milhões de euros.



O foco de quem investe está também na atual temporada de resultados trimestrais que continua no adro. Hoje, o gigante HSBC Holdings mostrou uma queda homóloga de 48% nos lucros dos primeiros três meses deste ano e a petrolífera BP anunciou uma queda de 67%.



Os preços do petróleo continuam em queda livre, com destaque para o crude norte-americano que afunda mais de 16% para pouco acima dos 10 dólares por barril.



Contudo, a propagação do coronavírus continua a ser um fator chave para o desempenho dos mercados, numa altura em que se contabilizam mais de 3 milhões de pessoas infetadas com covid-19 em todo o mundo e 210.800 mortes.