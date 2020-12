Bolsas e crude "adoecem" com nova estirpe do coronavírus, ouro e prata reluzem

há 20 min. 09h36

Bolsas europeias em queda acentuada com deterioração da pandemia no Reino Unido

A descoberta de uma nova variante da covid-19 no Reino Unido com potencial de maior contágio está a fazer regressar o medo aos mercados bolsistas internacionais, refletindo-se desde já na queda acentuada das principais praças europeias.



São já vários os países europeus que decidiram encerrar as respetivas fronteiras a cidadãos britânicos, com Itália, França, Bélgica e Países Baixos à cabeça. Por outro lado, é já superior a 16 milhões o número de britânicos em confinamento domiciliário, depois de identificado um novo surto do coronavírus.



Também a causar receios no mercado acionista do velho continente está o facto de ter passado mais uma data limite sem acordo sobre a relação política e comercial entre a União Europeia e o Reino Unido depois de findo o período de transição, que termina a 31 de dezembro.



O índice de referência europeu Stoxx600 desvaloriza ,97% para 388,09 pontos, recuando assim de máximos de fevereiro na segunda descida consecutiva. As quedas mais pronunciadas são observadas nos setores europeus das viagens, energia, banca e automóvel.



O lisboeta PSI-20 não escapa à tendência de descidas, estando a recuar 2,76% para 4.631,74 pontos. Com todas as cotadas do principal índice nacional no vermelho, a queda da Galp Energia é a que mais pressiona, com a petrolífera a afundar 7,22% para 8,150 euros, o que coloca a cotada em mínimos de 10 de novembro.