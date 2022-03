Nova ronda de negociações. Edifício atingido em Kiev. "Selloff" nas tecnológicas chinesas e petróleo trava

09h14

Lisboa e Amesterdão em contraciclo com subidas da Europa. Automóvel e banca em destaque

As bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo, à exceção de Lisboa e Amesterdão. Embora Lisboa tenha começado o dia em terreno positivo, já inverteu a tendência e negoceia no vermelho, com cotadas como a Galp, EDP Renováveis, EDP ou a Jerónimo Martins a pesar do lado das quedas.



O Stoxx 600 valoriza 0,52% para 433,43 pontos. O aliviar do petróleo e também o retomar das negociações a propósito da guerra na Ucrânia estão no centro das atenções. A subida do índice pan-europeu está a ser sobretudo impulsionada pelos ganhos do setor automóvel (3,5%) e pela banca (2,46%).



Com poucos setores no vermelho, destacam-se as quedas dos recursos básicos, que caem 1,53%, e dos produtos de consumo doméstico, que depreciam 1,06%.



O PSI-20 cai 0,15%, enquanto em Espanha o IBEX avança 1,4% e na Alemanha o DAX soma 1,76%. Em Londres, o FTSE aprecia uns ténues 0,03% e em Paris o CAC40 soma 0,42%. Milão regista ganhos de 1,18%.



Já Amesterdão está no vermelho, a cair 0,49%, num dia em que a investidora tecnológica Prosus está a pesar. Esta cotada desvaloriza 10,64% para 45,26 euros, um novo mínimo histórico para a empresa. A Prosus está a reagir em baixa ao selloff nas tecnológicas chinesas desta segunda-feira, já que a empresa detém uma participação na gigante chinesa Tencent. O Wall Street Journal avançou que a Tencent poderá pagar uma multa recorde por violações de regras no WeChat.



As ações da Tencent desvalorizaram 9,79% esta manhã em Hong Kong.