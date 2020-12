Nova tensão EUA-China e acordo difícil no Brexit põem futuros no vermelho

há 56 min. 07h37

Futuros em queda com reacender da tensão EUA-China

Os futuros acionistas negoceiam no vermelho nesta segunda-feira, 7 de dezembro, dando seguimento às perdas já hoje registadas pelas principais bolsas asiáticas.





Os futuros do europeu Stoxx50 recuam 0,2% e os do S&P 500 caem 0,3%, isto depois de o nipónico Topix ter desvalorizado 0,9% e de o índice Hang Seng de Hong Kong ter resvalado 1,3%.





A interromper a tendência altista nas ações globais está o renovar da tensão entre os Estados Unidos e a China no dia em que a Bloomberg avança que Washington deverá impor novas sanções sobre mais de uma dúzia de responsáveis de topo chineses na sequência de decisões que fragilizam a democracia de Hong Kong.





Pequim aprovou uma lei que possibilita ao regime chinês demitir legisladores de Hong Kong considerados insuficientemente leais à China, decisão que provocou uma onda de demissões da parte de membros da oposição daquela região administrativa chinesa.





Até aqui a administração americana liderada por Donald Trump mantivera sempre de parte a possibilidade de aplicar sanções a do comité permanente do comité central do Partido Comunista Chinês, pelo que esta decisão comporta um elevado potencial de escalada na tensão comercial entre as duas maiores economias mundiais.





Também a pressionar o sentimento dos investidores está o processo do Brexit. Na noite deste domingo, as conversações entre a União Europeia e o Reino Unido com vista a um acordo de parceria comercial foram interrompidas ainda sem sinais de um compromisso.