Europa regista fortes perdas com receios sobre nova variante da covid-19

07h56

Juros da dívida na Zona Euro aliviam

Os juros da dívida soberana da Zona Euro estão a cair esta sexta-feira, com os investidores ainda a digerirem a "preocupação" revelada pelo Banco Central Europeu (BCE) com as expectativas do mercado de que haja uma subida das taxas de juro a curto prazo.



Isto porque, a presidente do BCE, Christine Lagarde, tem repetido que "é muito improvável" que sejam aumentadas as taxas de juro no próximo ano, apesar da subida da inflação.



A reagir a isso, as "bunds" da Alemanha, que servem de referência na Zona Euro, estão a perder 7,0 pontos percentuais para -0,325%.



Em Portugal, os juros da dívida com maturidade a dez anos estão a descer 4,9 pontos percentuais para 0,377%.



Na vizinha Espanha, as "yields" com a mesma maturidade estão a aliviar 5,6 pontos percentuais para 0,448% e, em Itália, estão a cair 5,1 pontos percentuais para 1,002%.