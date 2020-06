Novos casos aceleram e fazem recuar investidores. Ações corrigem de ganhos recentes

07:28

Número crescente de novos casos de covid-19 pressiona futuros. Ásia em queda

Os futuros do norte-americano S&P 500 e do pan-europeu Stoxx 50 seguem a negociar em queda, apontando para uma abertura de sessão negativa.



Os investidores estão a reagir às notícias sobre os novos casos de covid-19 registados na China, onde se voltaram a encerrar escolas e a cancelar voos, e também à vaga ascendente do número de infetados nos Estados Unidos.



No estado do Texas o número de novos casos de infetados com o novo coronavírus continua a escalar, e o número de hospitalizados subiu 11% de um dia para o outro, naquela que foi a maior subida deste mês. No Brasil, registou-se um número recorde diário de novos infetados (34.918).



Dessa forma, os futuros do S&P 500 caem 0,8% e os futuros do Stoxx 50, que reúne as 50 maiores cotadas da Europa, recua 0,7%.



Os estímulos económicos lançados pela Reserva Federal dos Estados Unidos e a nova injeção de capital que a administração do presidente do país, Donald Trump, estaria a planear foram capazes de aguentar os mercados de ações "no verde" durante algumas sessões, mas hoje voltamos a registar uma correção.



Durante a madrugada em Lisboa, as ações caíram de forma modesta no Japão (-0,5%), na Austrália (-0,6%) e em Hong Kong (0,2%). O índice chinês sediado em Xangai fechou a negociar na linha de água.