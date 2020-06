Novos casos de covid-19 sobrepõem-se à recuperação chinesa e bolsas deslizam

07:25

Novos casos de covid-19 sobrepõem-se à força da economia chinesa e bolsas deslizam

As bolsas asiáticas fecharam no vermelho e esta é a cor com que já se pintam os futuros dos títulos norte-americanos. A nova onda de casos de covid-19, que já passam os 10 milhões a nível global, está a ofuscar alguns sinais positivos dados pela economia chinesa.





O japonês Topix, o Hang Seng de Hong Kong e o sul coreano Kospi recuaram todos desde1,5%, enquanto o australiano S&P/ASX 200 caiu mesmo 2%.





Já o chinês Compósito de Xangai apresentou perdas mais modestas, de 0,7%, depois de o setor industrial deste país ter mostrado o primeiro aumento nos respetivos lucros desde o passado mês de novembro. Paralelamente, o Banco Popular da China anunciou que vai implementar novas medidas monetárias para se certificar que a liquidez chega à economia real.





Um sinal positivo que não é suficiente para animar as perspetivas para as bolsas ocidentais, com os futuros do norte-americano S&P500 a cederem 0,1%. A deixar os investidores retraídos está o aumento no número de casos de covid-19, que está a conter estados como o Texas, Arizona e Florida.





"A recuperação vai ser muito mais lenta e muito mais desigual do que a maior parte das pessoas crê", declarou o CEO da PGIM, David Hunt, à Bloomberg. "Os mercados estão a cotar para uma recuperação em V muito mais acentuada, a qual nós não consideramos provável".