Europa em máximos de 10 meses e juros de Portugal em mínimos. Dólar sobe e petróleo e ouro cedem

09.12.2020

Europa em máximos de 10 meses de olhos postos em mais estímulos

Os principais índices do "velho continente" terminaram pela segunda sessão consecutiva a valorizar, numa altura em que os investidores estão a aguardar novos estímulos orçamentais nos Estados Unidos e também na Europa, antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE) que poderá trazer novidades no campo monetário.



O índice Stoxx 600 - que serve de referência na região - ganhou 0,3% para o patamar máximo desde 26 de fevereiro.



Hoje, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, apresentou uma nova proposta para o pacote de estímulos, avaliada em 916 mil milhões de dólares, à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que saudou o progresso nas negociações. Ainda assim, considera que existem partes do plano que são "inaceitáveis".



Na Europa, Hungria e Polónia acordaram dar um passo atrás e desbloquear o orçamento europeu e o fundo de recuperação que ajudará os Estados-membros a contrariar os efeitos da pandemia da covid-19.



Entre os setores que mais subiram estão os fabricantes automóveis (+1,3%), liderados pela francesa Renault que foi alvo de uma revisão em alta do seu preço-alvo e recomendação. No lado contrário esteve o setor da tecnologia (-0,4%).



Os investidores estão também de olho na reunião de amanhã do BCE, que deverá reforçar a bazuca de estímulos.