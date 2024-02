Petróleo inverte tendência e valoriza. Ouro ganha

07h41

Palavras de Powell devem empurrar Europa para o vermelho. Ásia mista

Os principais índices europeus estão a apontar para perdas nos primeiros minutos de negociação desta quinta-feira.



Os investidores estão centrados nas palavras do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que deixou claro que não há pressa para começar a descer as taxas de juro e que "não é provável" um corte em março, algo que estava a ser antecipado pelo mercado. A Fed optou na quarta-feira por manter os juros diretores inalterados.



Os investidores deverão também avaliar os resultados das empresas europeias.



Os futuros do Euro Stoxx 50 descem 0,3%.



Na Ásia, a sessão foi mista e também penalizada pelas palavras de Powell, com as praças japonesas a acompanharem os índices norte-americanos em baixa.



Na China a sessão foi positiva, sustentada por declarações do vice-ministro das Finanças que afirmou que o governo vai focar-se em desenvolver políticas mais favoráveis na tecnologia e nos "chips", numa altura em que os investidores têm aguardado mais detalhes nos planos de Pequim para relançar a economia e os mercados.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, avança 0,33% e o Shanghai Composite perde 0,64%. No Japão, o Topix cai 0,67% e o Nikkei desvaloriza 0,76%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganha 1,82%.