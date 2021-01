Europa resvala acima de 1% com faísca entre UE e AstraZeneca a preocupar

07h48

Nem as reservas convencem o petróleo

O barril de petróleo segue a perder em sintonia com o sentimento do mercado, que está a deteriorar-se com base em múltiplos receios, nomeadamente a evolução da pandemia. Uma pandemia mais grave significa menos procura para a matéria-prima, já que põe travão nas atividades económicas que se alimentam do ouro negro.





O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, cai 0,79% para os 55,35 dólares, enquanto o West Texas Intermediate, em Nova Iorque, desce 0,85% para os 52,40 dólares.





Esta evolução verifica-se mesmo depois de as reservas de crude nos Estados Unidos terem revelado a maior quebra dos últimos cinco meses.