Perdas nas bolsas, alívio nos juros e quedas do euro, petróleo e ouro

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,10% para 5.378,62 pontos

Stoxx 600 perde 0,14% para 390,81 pontos

Nikkei desvalorizou 0,27% para 22.200,00 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,6 pontos base para 1,192%

Euro recua 0,15% para 1,1211 dólares

Petróleo em Londres cai 0,51% para 74,13 dólares por barril

Bolsas europeias recuam após oito subidas

As principais bolsas europeias arrancaram a sessão desta quarta-feira, 24 de abril, em queda, interrompendo um ciclo de oito dias consecutivos a negociar em alta.

O índice de referência europeu Stoxx600 perde 0,14% para 390,81 pontos, penalizado sobretudo pelas perdas registadas pelos setores automóvel e das matérias-primas (em especial no setor mineiro). Esta queda acontece apesar dos resultados positivos das cotadas europeias e consiste numa correção face aos ganhos acumulados ao longo das últimas semanas.

Já o lisboeta PSI-20 soma 0,10% para 5.378,62 pontos, num início de sessão em que já alternou entre ganhos e perdas. Depois de ontem ter fechado em linha com a generalidade das praças europeias após uma série de sessões em contraciclo, o principal índice bolsista nacional volta assim a contrariar o sentimento predominante na Europa.

Juros das dívidas aliviam

Os juros das dívidas públicas na área do euro seguem com uma tendência de queda nesta abertura de sessão. A "yield" associada às obrigações de dívida portuguesa com prazo a 10 anos recua 0,6 pontos base para 1,192%, tendência acompanhada quer pela taxa de juro correspondente aos títulos soberanos de Espanha (alivia 0,7 pontos base para 1,106%) quer aos da Alemanha (cai 0,8 pontos base para 0,032%).

Em sentido inverso no mercado secundário segue a "yield" das obrigações italianas com maturidade a 10 anos que avança 0,3 pontos base para 2,676%, isto numa altura em que se adensam as dúvidas quanto à capacidade do governo transalpino para implementar as medidas necessárias de forma a potenciar o crescimento e a cumprir as metas orçamentais acordadas com a Comissão Europeia.

Esta terça-feira, em entrevista à agência Reuters, o ministro das Finanças e líder do Eurogrupo, Mário Centeno, avisou as autoridades de Roma que as regras europeias são para cumprir e alertou para a necessidade de adoção de medidas que coloquem a economia transalpina numa trajetória de crescimento.

Euro em mínimo de abril contra o dólar

A moeda única europeia está a negociar em queda face ao dólar, estando a perder 0,15% para 1,1211 dólares, o que significa que transaciona em mínimos de abril relativamente à divisa norte-americana.

Por sua vez o dólar segue próximo do máximo de 22 meses já alcançada durante a madrugada num índice que mede o desempenho da moeda norte-americana contra as seis principais divisas rivais. Já no índice da Bloomberg que avalia o comportamento do dólar contra um cabaz das principais moedas mundiais a divisa negoceia em máximos de sete semanas.

Os dados positivos relativos ao mercado imobiliário dos Estados Unidos estão a animar o dólar.

Petróleo desvaloriza após três dias em alta

O preço do petróleo segue em queda nos mercados internacionais, isto depois de três subidas seguidas registadas pelo crude tanto em Londres como em Nova Iorque.

Na capital inglesa, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, cai 0,51% para 74,13 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o West Texas Intermediate (WTI) perde 0,66% para 65,86 dólares.

Depois de ontem ter transacionado em máximos de meio ano, o petróleo recua agora depois de o relatório do Instituto Americano do Petróleo mostrar que as reservas petrolíferas dos Estados Unidos cresceram em 6,86 milhões de barris na semana passada.

O aumento dos níveis de oferta da matéria-prima está assim a contrabalançar o fim das isenções concedidas em 2018 a oito países pelos Estados Unidos relativamente à importação de petróleo oriundo do Irão.

Ouro acumula quarto dia de perdas

O metal precioso desvaloriza pela quarta sessão consecutiva, estando agora a depreciar 0,17% para 1.270,25 dólares por onça, o que significa que o ouro se mantém próximo do mínimo de dezembro ontem registado.

A valorização do dólar está novamente a condicionar o preço do metal dourado que vê o seu valor enquanto ativo de refúgio diminuído.