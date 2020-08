Perspetivas sombrias da Fed castigam bolsas europeias e impulsionam ouro

07h21

Futuros da Europa em queda após minutas da Fed

As principais bolsas europeias deverão começar a sessão de hoje de forma negativa, numa altura em que os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da região - vai desvalorizando 1,4%.



Ontem, ao final do dia em Lisboa, a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) divulgou as minutas da última reunião de política monetária, onde se mostrava mais pessimista quanto à recuperação económica na segunda metade deste ano, fazendo recuar os investidores.



Durante a madrugada, a sessão asiática também se pintou de vermelho. O índice do Japão perdeu 0,8%, o de Hong Kong desvalorizou 2,1% e o de Xangai, na China, caiu 1,1%.



Os futuros do norte-americano S&P 500 negoceiam também em queda, sinalizando uma possível abertura "no vermelho" em Wall Street. Isto depois de a Fed ter mostrado que a atual crise de saúde vai ter um impacto ainda maior na atividade económica e de ter repetido que a recuperação vai depender da evolução da crise sanitária no país.



As ações em todo o mundo estão a fraquejar, enquanto os investidores debatem se o atual "momentum" que empurrou o S&P 500 para um recorde histórico, a meio desta semana, pode ser sustentado, tendo em conta toda a incerteza que paira no ar.



Do lado do Congresso, um envelope de estímulos orçamentais continua por aprovar. Os líderes democratas e republicanos estão a tentar reatar as negociações, mas o acordo continua longe de ser alcançado. Agora, a estimativa é de que um entendimento aconteça só em setembro.