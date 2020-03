07:27

Futuros dos EUA e Europa sobem, enquanto índices asiáticos Ásia derrapam

Os futuros dos Estados Unidos e da Europa vão negociando em alta na pré-abertura desta segunda-feira, dia 30 de março, revertendo das quedas iniciais, num dia em que o índice australiano S&P/ASX 200 escalou 7% com os investidores a agarrarem-se aos estímulos económicos lançados pelos governos e bancos centrais em todo o mundo.



Esta é a primeira segunda-feira em quatro semanas em que os futuros do S&P 500 valorizam, digerindo com otimismo as notícias do fim-de-semana. Ainda assim as ações permaneceram a negociar em território negativo em grande parte do continente asiático, devido ao impacto do coronavírus. O japonês Nikkei perde 2,28% para os 18.946,91 pontos.



Nos mais recentes estímulos económicos, o banco central da China injetou mais dinheiro no seu sistema financeiro e a Austrália anunciou um mega programa de suporte ao emprego. Agora, os analistas do JPMorgan Chase consideram que o pior nos mercados já foi deixado para trás.



Apesar dos esforços dos bancos centrais e governos para conter o impacto económico da covid-19, as notícias quanto à sua propagação não são animadoras. Os Estados Unidos da América são agora o país do mundo com o maior número de pessoas infetadas com coronavírus e prevê-se que as mortes provocadas pela pandemia possam chegar às 200 mil.



Por esta altura, os futuros do europeu Stoxx 50 sobem 1%, enquanto os do S&P 500 avançam 1,42% dando sinais de uma abertura em alta.