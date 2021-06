Europa renova recordes com expectativa de retoma económica. Petróleo prolonga ganhos

17h36

Europa renova recordes com expectativa de retoma económica

As bolsas europeias encerraram em alta, com o índice de referência das 600 maiores cotadas da região a fixar novos máximos históricos, num contexto de otimismo persistente em torno da recuperação económica numa altura em que as economias reabrem com o levantamento das restrições pandémicas.

O Stoxx 600 encerrou a somar 0,22%, para 451,10 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão chegou a negociar nos 451,97 pontos, um máximo de sempre.

As fabricantes automóveis tiveram, destacadamente, o melhor desempenho, com o subíndice do setor a fechar no mais alto nível desde janeiro de 2018, impulsionado sobretudo pela Volkswagen e pela Renault.

Também o setor da energia ganhou terreno, a subir 0,9%, seguido das cotadas da alimentação, bebidas e tabaco (+0,7%).

Nas perdas sobressaíram as utilities (gás, água, luz), que cederam 0,8%, pressionadas pela operadora de parques eólicos Orsted depois de as suas perspetivas financeiras terem desapontado os investidores.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax valorizou 0,2%, o britânico FTSE 100 avançou 0,4%, o francês CAC-40 somou 0,5%, e o italiano FTSEMIB pulou 0,2%. Em Amesterdão, o AEX registou um acréscimo de 0,4%.

Em contraciclo esteve o espanhol IBEX 35, que recuou 0,10%.

"Enquanto a volatilidade do mercado decresce, esta semana, os movimentos de preços parecem estar a perder a direção, com as preocupações dos investidores divididas entre a recuperação económica global e os receios de inflação", referiu Pierre Veyret, analista técnico da ActivTrades, na sua análise diária.

O analista destaca que "a maioria dos traders está a aguardar novos catalisadores de mercado antes de tomar qualquer decisão sobre a sua exposição a ativos menos seguros, como as ações". "Ainda assim, alguns estão já focados na publicação de dados macro por parte dos Estados Unidos e da Europa, sendo que, caso os números sejam positivos, podem colocar em risco a política ‘dovish’ [branda] dos bancos centrais, trazendo de volta uma tendência de baixa".