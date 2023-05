Petróleo segue em queda com desaceleração da produção industrial na China

há 11 min. 10h19

Recuperação económica da China abaixo do esperado pressiona Europa

As principais praças europeias abriram a última sessão do mês a negociar em baixa, com a sessão a ser marcada pela produção industrial na China, que contraiu pelo segundo mês consecutivo, mostrando uma recuperação económica "frágil".



O índice de referência do Velho Continente desce 0,46% para 454,51 pontos, com os setores automóvel, de artigos para o lar e alimentar a registarem as maiores perdas, superiores a 1%.



A ser fortemente penalizado pelos dados divulgados hoje na China estão as empresas de retalho de luxo, a LVMH e a dona da Gucci, Kering, ambas a caírem mais de 2%.



Entre os principais movimentos de mercado, está ainda a Heineken, a perder quase 2%, depois da Femsa - fabricante de latas de Coca-Cola no México - ter anunciado a venda por 3,3 mil milhões de dólares de parte da sua participação na marca de cervejas holandesa.



"Relativamente às bolsas europeias, já a crise na banca, com a queda de um dos maiores 'players' europeus coloca um entrave à confiança do consumidor", começou por explicar Leonardo Pellandini, do banco Julius Baer, à Bloomberg.



"Com a política monetária do Banco Central Europeu a manter pressão nos mercados e a reabertura da China agora a perder 'momentum', esperamos crescimento económico abaixo da média", completou.





Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax cede 0,52%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,64%, o italiano FTSEMIB recua 0,5%, o britânico FTSE 100 perde 0,51% e o espanhol IBEX 35 cai 0,21%. Em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,54%. Por cá, o PSI cede 0,3%.