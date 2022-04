Petróleo abaixo dos 100 dólares. EUA reforçam ajuda a Kiev. Moscovo abre corredor humanitário em Mariupol

14h48

Wall Street no vermelho com receios de travão na economia

As bolsas norte-americanas abriram a negociar em queda, arrastadas pelos receios que as medidas de confinamento para conter a pandemia na China abrandem a economia global.

O índice S&P 500 desce 0,9%, enquanto o Dow Jones perde 0,8% e o tecnológico Nasdaq recua 0,76%, numa semana em que cerca de um terço das empresas do S&P 500 e do Dow Jones reportam as contas do primeiro trimestre de 2022.

A pesar na negociação está a situação na China, onde a pandemia continua a conduzir a novos máximos diários de mortes e novas infeções, com o regime de Pequim a fechar cidades e a intensificar os esforços de testagem.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, os analistas do Morgan Stanley adiantaram que o S&P 500 deverá cair rapidamente, à medida que os investidores enfrentam dificuldades para encontrar ativos seguros, entre receios que uma ação mais agressiva da Reserva Federal dos EUA acelere uma recessão.

A contrariar as descidas seguem as ações do Twitter. A rede social acumula uma valorização de 4,23% para 51 dólares, com a empresa a reagir à notícia que poderá ser fechado ainda hoje um acordo para vender a companhia a Elon Musk por 43 mil milhões de dólares.