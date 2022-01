Powell dá gás às bolsas. Futuros antecipam abertura em alta na Europa

há 55 min. 07h55

Petróleo negoceia em alta com barril acima dos 80 dólares

O petróleo está a negociar em alta, acima dos 80 dólares por barril, depois de ter registado a maior subida do ano, com os investidores a reagirem à promessa do presidente da Fed, Jerome Powell, de que fará os possíveis para conter a inflação sem prejudicar a economia norte-americana.



Neste momento, o brent do Mar do Norte, que serve de referência para o mercado português, está agora a valorizar ligeiramente 0,06% para 83,73 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a avançar 0,22% para 81,40 dólares, tendo registado a maior subida desde 11 de novembro.



A par das declarações de Jerome Powell, o petróleo está a beneficiar também do fim do bloqueio de três semanas na Líbia, depois de a força paramilitar conhecida como Guarda das Instalações Petrolíferas ter conseguido paralisar quatro dos principais campos do país, o que levou a uma redução das quotas da Líbia em cerca de 350 mil barris por dia.



Os tumultos no Cazaquistão continuam, no entanto, a preocupar os investidores, ofuscar os receios com o rápido aumento de casos de covid-19 provocado pela variante ómicron.