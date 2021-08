Praças europeias à espera de Jackson Hole. Futuros apontam para arranque "no vermelho"

há 53 min. 07h48

Futuros apontam para arranque “no vermelho”, à espera de Jackson Hole

Os futuros das praças europeias apontam para uma abertura da sessão em baixa esta manhã, a seguir aquela que foi a tendência vivida nas bolsas asiáticas.



Na sessão desta quinta-feira, a incertezas sobre a China e também o apertar de regras às grandes tecnológicas do país pesou no sentimento dos investidores. Perante este cenário, o Hang Seng de Hong Kong, que chegou a tombar 2,6% na sessão, fechou a cair 1,5%; já o índice de Xangai cedeu 0,7%. No Japão, enquanto o Topix fechou no vermelho por uma "unha negra" (0,02%), o Nikkei avançou 0,06%.



No velho continente, a espera pelo encontro de Jackson Hole impera. Os investidores aguardam o discurso de Jerome Powell, o "chairman" da Reserva Federal dos Estados Unidos, à procura de pistas sobre uma possível retirada de estímulos à economia. Embora existam sinais de que a recuperação económica continua, a variante delta poderá trazer algumas nuvens aos planos globais.



Hoje serão também conhecidos dados sobre os pedidos de desemprego nos EUA, que poderão ajudar a traçar um retrato sobre o mercado laboral no país.