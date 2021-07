Europa no vermelho, com setor automóvel e retalho a pesar. Onça de ouro abaixo da fasquia dos 1.800 dólares

há 7 min. 09h26

Europa no vermelho, com Stoxx 600 a recuar 0,90%

As praças europeias estão a negociar no vermelho por esta altura, com o Stoxx 600 a ceder 0,90%. Os investidores continuam atentos à época de resultados semestrais e também à evolução da pandemia em diversos mercados.



Nesta altura, todos os setores estão a negociar no vermelho, com as maiores quedas a verificarem-se no setor automóvel, que deprecia 1,86%, e no setor do retalho, que cede 1,55%. O setor do imobiliário é aquele que regista as quedas mais reduzidas, de 0,26%.



Por esta altura, o espanhol IBEX 35 cede 1,01%, o alemão DAX recua 1,12%, o francês CAC 40 cede 0,48% e o FTSE 100 desvaloriza 0,48%.