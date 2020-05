Progressos de vacina para a covid-19 mantêm ânimo dos investidores

07:29

Futuros dos EUA e da Europa quase inalterados após fortes ganhos de ontem

Depois dos fortes ganhos na sessão de ontem, os futuros do norte-americano S&P 500 seguem hoje a negociar na linha de água, enquanto que os do europeu Stoxx 50 avançam 0,2%.



Ainda assim, a sessão asiática foi mais positiva, com os investidores a incorporarem as notícias vindas de Wall Street sobre o progresso da vacina experimental para o combate à covid-19.



No Japão, o principal índice ganhou 1,8%. Na Coreia do Sul os ganhos foram ligeiramente superiores (+2,1%) e o mesmo se passou com o principal índice da Austrália (+2,1%).



Os futuros do S&P 500 não conseguem dar seguimento ao ritmo de ontem, depois de um anúncio que dava conta que o Nasdaq iria apertar as regras sobre novos IPOs (Initial Public Offering), afetando essencialmente empresas chinesas que se preparavam para começar a cotar nos Estados Unidos.



Ontem, o índice referência de Wall Street escalou um máximo em seis semanas depois de a farmacêutica Moderna ter dito que os testes da sua vacina contra a covid-19 mostraram progresso animador, ao criar um sistema de imunidade nos corpos onde atuou.



Hoje, o foco está virado também para um novo discurso do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, que vai falar sobre o estado da recuperação económica no país.