Europa e Lisboa em queda e petróleo em máximos desde março

07h29

Futuros em alta com esperança de avanços nos tratamentos para a covid-19

Os futuros da Europa estão a negociar em alta, apontando para um início de sessão positivo, com os investidores animados com os progressos feitos no campo dos tratamentos para o coronavírus e com os sinais positivos em torno da relação comercial entre os Estados Unidos e a China.



Durante a madrugada em Lisboa, as bolsas tiveram uma sessão positiva no Japão, na Austrália e na Coreia do Sul, tendo caído para território negativo na China e em Hong Kong. Os futuros do S&P 500 estão também em alta depois de ontem o índice de referência ter atingido novo máximo histórico.



No campo comercial, existiram progressos na relação entre os Estados Unidos e a China, que ontem falaram sobre a sua primeira fase do acordo. Ambos os lados veem o progresso na sua relação e estão comprometidos com o sucesso do acordo, disse o representante comercial dos EUA.



A tensão entre as duas maiores economias do mundo conheceu uma breve pausa, depois de várias semanas de ameaças.



Os investidores também estão focados no progresso da vacina contra o coronavírus. A farmacêutica Moderna disse que está perto de um acordo para fornecer pelo menos 80 milhões de doses de vacinas à União Europeia.



O presidente Donald Trump disse que o tratamento baseado no plasma sanguíneo doado por pessoas que recuperaram da covid-19 será expandido a outros países.