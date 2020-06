Europa em queda após contração da indústria alemã. Petróleo nos 43 dólares após extensão do corte da OPEP+

09:14

Europa em queda após contração da indústria alemã

As principais praças europeias seguem todas em queda, num dia em que a Alemanha anunciou que a sua produção industrial derrapou quase 18% em abril, numa das maiores quedas de sempre para este segmento no país.



A juntar aos dados que espelham uma saúde débil da indústria germânica no mês em que o país confinou e decretou o encerramento de lojas e fábricas, está também uma correção técnica associada, após os ganhos da semana passada no pan-europeu Stoxx 600.



O índice que reúne as 600 maiores cotadas da região segue hoje a desvalorizar 0,45% para os 373,60 pontos, com os setores do retalho (-1,3%) e da indústria (-0,8%) entre os piores desempenhos setoriais. No lado oposto, a banca europeia (+1,6%) e o setor automóvel (+1,2%) atenuam as quedas gerais.



Durante a madrugada na Europa, os mercados asiátiocos registaram ganhos ligeiros, mesmo depois de as maiores economias terem registado contrações. O Japão, por exemplo, anunciou uma queda de 2,2% no PIB (produto interno bruto) nipónico, em termos homólogos, no primeiro trimestre deste ano.



Na China, foram divulgados os dados relativos à balança comercial. As exportações na segunda maior economia do mundo registaram uma queda homóloga de 3,3% em maio - após uma subida inesperada em abril. Contudo, a queda foi mais suave do que o previsto pelos analistas, que apontavam para uma contração de 6,5%.