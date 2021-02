Receios com subida da inflação fazem tremer bolsas

há 47 min. 07h18

Futuros em queda com medo da inflação a fazer-se sentir

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar em queda na pré-abertura desta segunda-feira, com os receios de uma subida espontânea da inflação a afastar os investidores dos ativos de maior risco.



Por esta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas na Europa - perdem 0,4%, enquanto que o norte-americano S&P 500 perde 0,2%, ao mesmo tempo que o "sell-off" no mercado secundário de dívida continua.



Em todo o mundo, as taxas de juro da dívida soberana dos países estão a subir, desde a Nova Zelândia e Austrália até aos Estados Unidos, onde a "yield" do Tesouro a dez anos está no seu nível mais alto em cerca de um ano.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática pintou-se maioritariamente de "vermelho", eliminando alguns ganhos iniciais à boleia de uma subida nos preços dos metais, como o cobre, que está a cotar em máximos de mais de nove anos. China (-0,3%) e Hong Kong (-0,2%) perderam força, enquanto que o Japão conseguiu registar ganhos (0,6%).



Nos Estados Unidos, espera-se que comece a haver progressos sobre o programa de apoio orçamental de 1,9 biliões de dólares e que Joe Biden, presidente do país, o apresente em março.