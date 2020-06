Pessimismo nos EUA e receios de uma segunda vaga penalizam ações na Europa

07:40

Futuros dos EUA e da Europa em queda. Ásia no vermelho

Os futuros dos índices dos Estados Unidos e da Europa seguem a negociar de forma negativa, apontando para uma abertura de sessão europeia no "vermelho", seguindo o cenário vivido no continente asiático, durante a madrugada em Lisboa.



A pressionar o sentimento dos mercados estão as previsões económicas feitas ontem pelo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, que reviu em baixa o desempenho económico do país para os próximos anos. Powell apontou para uma contração de 6,5% no PIB (produto interno bruto) da maior economia do mundo este ano, quando em dezembro apontava para um crescimento de 2% no mesmo período.



Também a causar preocupação junto dos investidores está o número crescente de novos casos em alguns estados do país presidido por Donald Trump, com o medo de uma segunda vaga de propagação forte a conter o apetite pelo risco.



Agora, o número de casos de infetados superou a barreira dos 2 milhões nos Estados Unidos, com o Texas a gerar particular preocupação, uma vez que voltou a registar um grande número de novos casos.



Por esta altura, os futuros do S&P 500 caem 1,3%, enquanto que os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores cotadas do continente europeu, perde 2,2%. A negociação na Ásia foi também negativa, com o índice MSCI para a Ásia-Pacífico a desvalorizar 1,8%.