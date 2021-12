Ómicron assombra praças europeias. Petróleo e dólar sobem

07h34

Ómicron continua a penalizar bolsas. Futuros da Europa negoceiam em baixa

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em terreno negativo, numa altura em que as principais praças mundiais procuram encontrar uma direção face à ausência de informações sólidas sobre a nova variante de covid-19 (a ómicron), que tem vindo a assustar os mercados.



Na pré-abertura desta quinta-feira, o índice Stoxx 50, que reúne as 50 maiores cotadas europeias, regista uma queda de 0,72%, depois de ter fechado a fechar a primeira sessão de dezembro com tons de verde, animado com as notícias de que as vacinas contra a covid-19 usadas até ao momento deverão proteger contra casos severos da doença.



No entanto, ainda há muita informação que se desconhece sobre a variante que apareceu na África do Sul e que ameaça castigar a recuperação económica global.



Os investidores estão a digerir também as declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, que veio alertar que a inflação não deverá ser apenas "temporária", como têm defendido os bancos centrais, e que deve ser ponderada uma retirada mais rápida de estímulos à economia.



Na Ásia, onde a sessão já está encerrada, as bolsas negociaram no 'vermelho'. No Japão, o Nikkei desvalorizou 0,65% e o Topix caiu 0,54%. Já o Hang Seng, em Hong Kong, cedeu 0,82%.