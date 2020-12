Recordes nas bolsas não tiram fôlego às ações no arranque de dezembro

há 19 min. 07h49

Ouro sobe com reservas de Powell

Depois de dois dias a desvalorizar, o ouro está esta terça-feira a somar 0,64% para 1.788,39 dólares por onça, uma subida que permite recuperar parcialmente das perdas que ontem levaram o metal precioso para mínimos de julho.



Os progressos alcançados ao nível das vacinas contra a covid aumentaram a confiança quanto à recuperação da economia americana e também global, o que se refletiu na queda do ouro, que em novembro registou a maior queda mensal em quatro anos, isto depois dos recordes atingidos no verão.



Mas apesar destes avanços no desenvolvimento de vacinas, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, tem vindo a alertar para o elevado impacto da crise pandémica para a economia americana e para a incerteza ainda existente quanto aos próximos meses.