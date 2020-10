Recuperação de Trump e expectativas de acordo para estímulos animam bolsas

09h20

Europa soma pela terceira sessão com estímulos e melhoras de Trump na mira

A Europa segue sólida no verde, numa altura em que o estado de saúde de Trump continua a dominar o sentimento dos mercados, ao mesmo tempo que o presidente alimenta as esperanças quanto ao lançamento de novos estímulos à economia.



O Stoxx600 segue a subir 0,58% para os 364,75 pontos, avançando pela terceira sessão consecutiva. As praças europeias reúnem-se em torno desta fasquia, todas com ganhos acima de 0,5%. No Velho Continente, as maiores cotadas dos setores do turismo e das telecomunicações são as que mais impulsionam o índice.



A equipa médica de Trump permite o otimismo depois de anunciar que o líder da Casa Branca poderá abandonar o hospital já esta segunda-feira. Mas o próprio presidente deu um motivo de alegria aos mercados, ao publicar no Twitter, durante o fim de semana, que "é necessário" chegar a um acordo para um novo pacote de estímulos - uma iniciativa que tem sido travada pela falta de entendimento entre democratas e republicanos.