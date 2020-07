Subida de casos de covid-19 faz tremer bolsas. Euro toca máximo de quatro meses

17h10

Europa de pé atrás com subida de casos covid-19

As principais praças europeias terminaram o dia a cair, com os investidores de olho no crescente número de casos de covid-19 nos Estados Unidos e na temporada de resultados na maior economia do mundo.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as maiores cotadas do continente - terminou o dia a cair 0,84% para os 367,40 pontos, com os setores da tecnologia e automóvel a liderarem as quedas.



Os investidores em ativos europeus estão de olho no que se passa do outro lado do Atlântico.



Nos Estados Unidos, o número de casos de covid-19 tem subido todos os dias e algumas regiões renovam máximos diários. É o caso da Florida e também da Califórnia, que ontem anunciou ter recuado nas suas pretensões de retoma económica ao decretar o fecho dos bares e restaurantes.



Também em Wall Street, olha-se com atenção para a temporada de resultados que começou nesta semana. Hoje foi a vez do JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo que registaram quedas robustas nos resultados líquidos. No caso do Wells Fargo, foi o primeiro prejuízo trimestral desde 2008.