Estímulos nos EUA animam bolsas. Juros de Itália em mínimos históricos e petróleo e dólar no vermelho

Bolsas europeias valorizam com perspetiva de estímulos económicos nos EUA

As principais bolsas do velho continente negociaram em alta na última sessão desta semana, apenas com o índice lisboeta PSI-20 (-0,96% para 4.181,73 pontos) e o espanhol Ibex (-0,60%) em contraciclo face às congéneres.



Já o índice de referência europeu somou 0,55% para 370,35 pontos no segundo dia seguido em alta, o que permitiu ao Stoxx600 transacionar no nível mais alto desde 18 de setembro.



As subidas dos setores europeus da tecnologia, matérias-primas, media e viagens foram os que impulsionaram as praças europeias, sendo que a queda do setor automóvel travou valorizações mais expressivas.



A justificar o otimismo nas bolsas europeias esteve a especulação ao longo de toda a sessão acerca da possibilidade de a Casa Branca estar prestar a firmar um novo pacote de estímulos económicos alargados, isto depois de, no início desta semana, o presidente americano, Donald Trump, ter dado por concluídas as conversações com os democratas e anunciado que o assunto apenas seria retomado depois das presidenciais de 3 de novembro.



Entretanto, já depois do encerramento das bolsas europeias, um dos principais conselheiros de Trump para os assuntos económicos, Larry Kudlow, revelou que o presidente acabara de aprovar um pacote revisto de medidas para o relançamento da maior economia mundial.