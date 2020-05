Dados económicos deixam Europa sem rumo. Rally do petróleo também perde gás

09:21

Bolsas europeias sem rumo definido após subida de mais de 2%

As bolsas europeias estão a negociar sem tendência definida esta quarta-feira, 6 de maio, depois de terem sido revelados indicadores económicos, que espelham bem o severo impacto da pandemia do novo coronavírus.





Após a subida de mais de 2% da sessão de ontem, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,05% para 335,32 pontos, com os ganhos no setor da saúde a serem anulados pelas perdas no setor da energia. As praças de Atenas, Londres e Amesterdão seguem com ganhos ligeiros, enquanto Frankfurt, paris e Madrid seguem em queda.





Esta manhã foi divulgado que o PMI compósito da Zona Euro, em abril, caiu para 13,6 pontos – o nível mais baixo de que há registo – ligeiramente acima da primeira estimativa que apontava para 13,5 pontos. Recorde-se que as leituras abaixo de 50 pontos indicam contração.





Antes já havia sido conhecido que as encomendas à indústria alemã desceram 15,6% em março, muito acima da previsão de 10%.





Do lado das empresas não chegaram notícias mais animadoras, com o Unicredit a anunciar prejuízos no primeiro trimestre e o Credit Agricole a reportar um forte aumento nas provisões para o malparado.





Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe agora ligeiros 0,1%, animado pelos ganhos da EDP, Jerónimo Martins e Nos.