Europa abre no verde. Rússia mais próxima de Kiev. Banco central russo reage a sanções

04h28

UE anuncia novas sanções de "impacto máximo" contra a Rússia

A União Europeia anunciou esta madrugada novas sanções contra a Rússia que visam os setores financeiro, energético e dos transportes do país, bem como a política de concessão de vistos, além de controlos sobre as exportações e proibição de financiamento de exportações.

As sanções terão um "máximo impacto sobre a economia russa e sobre a sua elite política", declarou, citada pela CNN, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa conferência conjunta com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Von der Leyen disse que as sanções financeiras incidem sobre os mais importantes mercados de capitais da Rússia e que visam agora 70% do mercado bancário do país, bem como empresas estatais chave, nomeadamente do setor da defesa.

As sanções irão aumentar os custos de financiamento da Rússia, aumentar a inflação do país e, gradualmente, "destruirão a base industrial russa", afirmou.





The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.



First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022