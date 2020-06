Bolsas valorizam de olhos nos estímulos e juros de Portugal sobem após 10 sessões sempre em queda

09:43

Europa forte de olhos nos estímulos

As principais praças europeias alinham-se no verde, animadas pela perspetiva do anúncio de novos estímulos que deve chegar esta quinta-feira, 4 de junho.





O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se na quinta-feira para decidir qual será o rumo da política monetária. De acordo com a Bloomberg, a expectativa dos investidores é a de que o banco liderado por Christine Lagarde deverá aumentar o pacote de estímulo de emergência, de 750 mil milhões de euros.





A Europa resiste assim a pressões relevantes que estão a pesar nos futuros de Wall Street, como é o caso das tensões entre Estados Unidos e China. Para já, Washington não avançou com sanções na sequência da nova lei que Pequim quer aplicar em Hong Kong, mas a administração estará apenas a decidir que autoridade estatal vai impor penalizações. Por outro lado, os protestos que se espalham pelas ruas norte-americanas, em nome da morte de um cidadão negro que faleceu às mãos das autoridades, estão a avivar os receios de que uma segunda onda de covid-19 abale a maior economia do mundo.





O Stoxx600 avança 0,49% para os 352,09 pontos, rodeado de ganhos semelhantes ou acima de 1% das principais praças europeias. A semana arranca desta forma com um regresso aos ganhos, depois de apenas um deslize na última sexta-feira, num conjunto de seis sessões. O setor que mostra mais pulso é o do turismo, seguido do da banca, ambos a subirem mais de 1%.