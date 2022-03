Erdogan pediu cessar do conflito. Macron conversa com Putin. Evacuação em Mariupol volta a fracassar

É já visível a movimentação de transportes em Mariupol para a retirada de civis nesta segunda tentative de cessar-fogo.





Muitos autocarros já se deslocam na cidade para fazerem a retirada da população através de corredores humanitários.





O acordo entre a Ucrânia e a delegação russa foi alcançado nas últimas negociações, mas a primeira tentativa de sábado foi suspensa devido ao não cumprimento do cessar-fogo.



Veja aqui as imagens dos autocarros a preparem a retirada.





Many buses have departed to evacuate civilians from Mariupol. The second-attempt-ceasefire around the city has just started. It was agreed during the last talks between Ukrainian and Russian delegations. Yesterday the first attempt for ceasefire was disrupted - Zaporizhia head. pic.twitter.com/7booECbEw5