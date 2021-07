07h19

Futuros ainda sem tendência após onda de quedas na Ásia e Wall Street

A quedas das ações globais continua a fazer-se sentir nesta terça-feira com as ameaças à recuperação económica a ganharem força, à medida que a propagação da covid-19 vai ganhando força em alguns pontos do mundo, novamente.



Os futuros do Stoxx 50, índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa, estão a negociar ainda sem tendência definida nesta pré-abertura de sessão, depois da tendência negativa registada na sessão asiática e no fecho de Wall Street.



Japão (-0,9%), Coreia do Sul (-0,9%) e China (-0,5%) fecharam a sessão de terça-feira, durante a madrugada em Lisboa, com um tom negativo, depois de o norte-americano S&P 500 ter registado a maior queda diária dos últimos dois meses.



Os juros do Tesouro norte-americano a dez anos estão agora a negociar de forma estável, após a queda de ontem para mínimos desde fevereiro, abaixo dos 1,2%. O dólar está na linha de água depois de três dias seguidos de fortes ganhos.