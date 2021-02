Europa tem semana negativa mas escapa ao vermelho no mês. Petróleo cai 1%

há 5 min. 09h14

Europa tem semana negativa mas escapa ao vermelho no mês

As principais praças europeias estão unidas no vermelho, embora as pesadas quebras do início da manhã – acima de 1% no geral – tenham dado lugar a descidas mais modestas.





O Stoxx600 está a resvalar 0,54% para os 409,49 pontos, e já tocou mesmo em mínimos do início de fevereiro. Este índice, que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, conta esta sexta-feira a primeira semana de saldo negativo em quatro, mas não deverá ser suficiente para lhe retirar o registo positivo em cerca de 3,5% do acumulado do mês.





A contribuir mais severamente para o declínio do índice está a holandesa ASML, com uma descida de 2%. A maior quebra é da Proximus Sadp, de 8,9%. 437 das 600 cotadas do Stoxx caíram e 18 dos 20 setores recuaram, com a indústria e os serviços a destacarem-se.