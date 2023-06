Sintra no centro das atenções. Petróleo valoriza com dados mistos do "stock" de crude nos EUA

há 15 min. 08h00

Banqueiros centrais em foco. Europa de olho em ganhos

Os principais índices europeus estão a apontar para ganhos esta quarta-feira, animados por novos dados económicos nos Estados Unidos que vão aliviando os receios dos investidores quanto à possibilidade de uma recessão desencadeada pela agressiva subida dos juros diretores por parte da Reserva Federal.



Os olhos viram-se hoje para Sintra, onde estarão juntos num painel do Fórum BCE a presidente do Banco Central Europeu Christine Lagarde, o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,4%.



Na Ásia, a sessão fez-se no verde, com as japonesas Toyota e Sony a liderarem as subidas, apoiadas por um iene mais fraco. No entanto, indicações de que a administração Biden estará a considerar novas restrições a exportações de "chips" para a China, acabou por manter o sentimento contido.



Na China, a negociação foi em baixa depois de ter sido registada uma queda nas receitas das empresas industriais em maio, denotando o impacto da fraca procura e a deflação nos preços industriais.



Na China, Xangai recuou 0,5% e, em Hong Kong, o Hang Seng deslizou 0,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,4%, enquanto no Japão, o Topix e o Nikkei valorizou 1,6%.